Возобновилось движение по трассе М7 в Татарстане, закрытое из-за непогоды

В Татарстане с 7.00 возобновлено движение грузовых автомобилей и рейсовых автобусов по трассам М7 и Казань – Оренбург. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Общая продолжительность ограничения движения из-за непогоды составила 10.30.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что накануне на нескольких участках трасс М7 и Казань – Оренбург из-за мокрого снега и дождя ограничили движение для большегрузов и автобусов.