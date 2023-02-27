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Происшествия 27 февраля 2023 07:53

Возобновилось движение по трассе М7 в Татарстане, закрытое из-за непогоды

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В Татарстане с 7.00 возобновлено движение грузовых автомобилей и рейсовых автобусов по трассам М7 и Казань – Оренбург. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Общая продолжительность ограничения движения из-за непогоды составила 10.30.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что накануне на нескольких участках трасс М7 и Казань – Оренбург из-за мокрого снега и дождя ограничили движение для большегрузов и автобусов.

#ограничение движения #непогода
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