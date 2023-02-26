Движение автобусов и грузовиков ограничили на нескольких участках трассы М7 в Татарстане

В Татарстане продолжают вводить ограничение движения на участках трасс из-за тяжелых погодных условий, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Из-за мокрого снега, ледяного дождя, сильного бокового ветра и ограниченной видимости закрыто движение грузовиков и автобусов на участках трассы М7 с 827 по 1166 км, у подъезда к Кирову с 15 по 127 км, и у подъезда к Ижевску с 0 по 28 км. Кроме того, движение ограничено на трассе Казань – Оренбург с 10 по 399 км.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что из-за непогоды также закрыто движение для грузовых машин, автобусов и такси на нескольких участках автодороги М5. Предполагается, что ограничение будет снято в 6.00 27 февраля.