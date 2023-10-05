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Вознесенскому тракту в Казани присвоили официальное название
Магистрали, которую возводят в Советском районе Казани, официально присвоили название «Вознесенский тракт». Постановление исполкома опубликовано на сайте мэрии, в новом электронном выпуске Сборника документов и правовых актов.
«Присвоить тракту в Советском районе города Казани (на участке от ул.Гвардейская до автомобильной дороги М7 „Волга“) наименование „тракт Вознесенский — Вознесенский тракты“», — сказано в документе.
Тракт должны внести в адресный план столицы республики и в реестр названий улиц Казани, утвержденный постановлением исполкома в 2016 году.
Первый участок Вознесенского тракта – от улицы Гвардейская до проспекта Победы – откроется в середине октября. Как сейчас выглядит новая трасса и что еще осталось сделать рабочим, читайте в репортаже «Татар-информа».
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