«Возможно, мне нужно лечение»: член ОПГ «Третьевские» просит о психиатрической экспертизе

Сегодня двое обвиняемых по громкому делу ОПГ «Третья коробка» ( или «Третьевские») Рашид Яруллин и Рамиль Рахимов просили Верховный суд Татарстана изменить им меру пресечения на более мягкую. Подсудимые заявили, что обстоятельства дела с момента их задержания изменились, и оснований для их дальнейшего содержания под стражей нет.

«На данный момент по уголовному делу проведены все следственные и процессуальные действия, получены все доказательства. Изменилась стадия судебного следствия. В связи с этим прошу изменить меру пресечения на более мягкую, соответствующую принципам гуманизма», – обратился к суду Яруллин.

Рахимов, свою очередь подчеркнул, что его пожилые родители нуждаются в его помощи и попросил отпустить его под домашний арест. Однако суд посчитал оба ходатайства необоснованным и отказал в удовлетворении.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Кроме того, Рахимов попросил назначить ему судебно-психиатрическую экспертизу. По его словам, он неоднократно выдвигал это требование во время следствия, однако каждый раз получал отказ.

«В настоящий момент я чувствую себя плохо, возбужденно, вспыльчиво, раздражительно, неустойчивое настроение. Я обвиняюсь в особо тяжком преступлении, следователь должен был провести экспертизу», – заявил Рахимов.

Молодой человек посчитал необходимым установить, страдал ли он психическими расстройствами во время совершения преступлений, по которым ему предъявлено обвинение. По его словам, в этом случае он мог не отдавать отчета своим действиям. Также Рахимов попросил поставить перед экспертами вопрос о необходимости принудительного лечения.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Сторона обвинения выступила против этого ходатайства. Суд также посчитал требование необоснованным и отклонил просьбу подсудимого.

Напомним, что всего на скамье подсудимых находятся 17 человек, 8 из них в СИЗО, двое – под домашним арестом, остальные – под подпиской о невыезде. Им предъявлены обвинения в бандитизме, хулиганстве, разбоях, грабежах и других тяжких преступлениях. Вину никто из фигурантов дела не признает.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

По версии следствия, группировка действовала с 2014 года. Участников ОПГ задержали летом 2019 года. Лидеров группы, в том числе предполагаемого организатора Артура Кунаева, отправили в СИЗО.

«Обвинение в организации банды предъявлено только Кунаеву, участие в банде – еще пятерым подсудимым. Все остальные не были участниками банды, но были членами группировки, они обвиняются в совершении преступлений в составе организованной группы», – объяснил государственный обвинитель по делу Наиль Уразбаев.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Всего в деле 13 потерпевших, это жертвы грабежей, нападений, разбоя и вымогательств.

Предполагалось, что на сегодняшнем заседании прокурор зачитает текст обвинительного заключения, однако, учитывая количество участников процесса, установление личностей подсудимых и рассмотрение их ходатайств заняло несколько часов, и суд объявил перерыв в слушании.

Следующее заседание состоится в конце ноября.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что суд по делу ОПГ «Третья коробка» отложили из-за болезни адвоката.