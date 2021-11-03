В Казани суд по делу ОПГ «Третья коробка» отложили из-за болезни адвоката

Масштабное уголовное дело участников ОПГ «Третья коробка» должно было начаться в Верховном суде Татарстана. На скамье подсудимых оказались 17 человек. Им предъявлено обвинение в бандитизме, хулиганстве, разбоях, грабежах и других тяжких преступлениях.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Действовала группировка с 2014 года. Участников ОПГ задержали летом 2019 года. Лидеров группы, в том числе предполагаемого организатора Артура Кунаева отправили в СИЗО, остальные находятся под домашним арестом или подпиской о невыезде.

К слову, большинство подсудимых свою вину не признают.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

«По всем предъявленным эпизодам мой подзащитный вину не признает. Он не причастен к данным преступлениям. К примеру, в эпизоде с хулиганством, мы считаем, что предварительное следствие дало неверную оценку его действиям», – высказался адвокат одного из лидеров группировки.

До начала заседания выяснилось, что на процесс не пришел один из адвокатов, у него диагностировали коронавирусную инфекцию. Также многие заявили, что не готовы приступить к рассмотрению дела, так как не ознакомились с материалами – объем уголовного дела составляет порядка 65 томов.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

В связи с этим, судья отложил старт процесса до 17 ноября.