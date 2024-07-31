Возмещение ущерба после крушения поезда под Волгоградом могут возложить на виновника ДТП

Ущерб, который был причинен РЖД в результате крушения поезда в Волгоградской области, могут возложить на виновника. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

В результате инцидента серьезно пострадал электровоз и девять пассажирских вагонов. Специалисты оценят возможность их восстановления. Однако, учитывая характер повреждений, некоторые единицы подвижного состава могут быть полностью списаны. Из-за схода вагонов потребовалось заменить в общей сложности 300 метров железнодорожного пути и 250 метров контактной сети.

Инфраструктура и подвижной состав холдинга РЖД застрахованы. После выплаты компенсации страховая компания имеет право подать регрессный иск к виновнику происшествия.

Как сообщает ГУ МВД России по Волгоградской области, 29 июля водитель грузовика «КамАЗ» проигнорировал красный свет светофора на железнодорожном переезде и врезался в электровоз пассажирского поезда.

Согласно данным областного оперативного штаба и облздрава, в результате аварии в Волгограде пострадали 52 человека. Ранее Росжелдор сообщил, что в больницу Котельниковского района были доставлены 55 человек. Представители РЖД утверждают, что около 140 человек получили незначительные травмы, такие как ссадины и ушибы.