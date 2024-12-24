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Возле «Татнефть Арены» ограничат движение для новогодних мероприятий
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В Казани из-за подготовки к новогодним мероприятиям «Республиканская елка» ограничат движение у «Татнефть Арены». Об этом сообщает городская Госавтоинспекция. Ограничения будут действовать с 18:00 24 декабря до 20:00 25 декабря.
«С 18:00 24 декабря по 20:00 25 декабря 2024 года будет ограничено движение транспорта по улицам Бичурина и Мусина на участках от улицы Чистопольская до улицы Сибгата Хакима», – говорится в сообщении.
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