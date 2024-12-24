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В Казани из-за открытия главной елки перекроют движение у «Чаши»
Сегодня в Казани из-за открытия главной городской елки возле Центра семьи «Казан» перекроют часть улицы Сибгата Хакима. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция. Дорога будет закрыта для проезда с 17:00 до 22:00.
«В связи с подготовкой и проведением Новогодних праздничных мероприятий 24 декабря 2024 года будет ограничено движение транспорта по улице С.Хакима на участке от улицы Декабристов до улицы Абсалямова», — говорится в заявлении ведомства.
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