В Казани из-за открытия главной елки перекроют движение у «Чаши»

Сегодня в Казани из-за открытия главной городской елки возле Центра семьи «Казан» перекроют часть улицы Сибгата Хакима. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция. Дорога будет закрыта для проезда с 17:00 до 22:00.

«В связи с подготовкой и проведением Новогодних праздничных мероприятий 24 декабря 2024 года будет ограничено движение транспорта по улице С.Хакима на участке от улицы Декабристов до улицы Абсалямова», — говорится в заявлении ведомства.