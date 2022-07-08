Возле памятника Петру и Февронии в Казани состоялся молебен и возложение цветов

8 июля возле памятника благоверным князю Петру и княгине Февронии в Казани состоялось мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. Перед началом праздника по традиции состоялся праздничный молебен в честь святых.

В событии приняли участие вице-премьер Республики Татарстан Лейла Фазлеева; депутат Государственной Думы ФС Российской Федерации, член Комитета по делам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова; начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Гульшат Нигматуллина; председатель «Союза мусульманок России», руководитель отдела по работе с женщинами ДУМ РТ Наиля Зиганшина; настоятель Кафедрального собора Покрова Богородицы Казанско-Вятской епархии Русской православной старообрядческой церкви в Татарстане отец Роман Донцов и другие.

«Я хочу вас всех поздравить! Сегодня колокольный звон и яркое-яркое солнце! Скажу словами прозвучавшей здесь замечательной пронзительной песни: „Пусть долго-долго попутный ветер наполняет ваши паруса, паруса ваших семей! Во благо!“», — обратилась к присутствующим Лейла Фазлеева.

Татьяна Ларионова, в свою очередь, отметила, что День семьи, любви и верности — замечательный, удивительный и добрый праздник. «Отрадно видеть здесь представителей старшего поколения, которые могут поделиться секретами семейной жизни. Пусть все, абсолютно все поколения будут счастливы, благополучны и знают, что всегда есть вторая половина, которая согреет, подставит плечо и будет надежной опорой в жизни. Наш Татарстан — это республика крепких семей!» — отметила она.

11 семьям были вручены медали «За любовь и верность». Среди них семейные пары, которые в 2022 году отмечают юбилейные даты совместной семейной жизни — от 50 до 70 лет.

Гульшат Нигматуллина подчеркнула, что именно от образцовых семейств молодым супружеским парам передаются ценный опыт и традиции, которыми мы все дорожим. «А что касается органов ЗАГС, сегодня у нас знаменательный день! В республике регистрируется более 300 семейных союзов. Я очень надеюсь, что эти семейные пары будут счастливы, что они создадут крепкие союзы, в которых будет звучать детский смех!» — отметила начальник Управления ЗАГС.

На церемонии состоялось вручение подарков многодетным семьям, прошли мастер-классы для детей по народному творчеству, концертная программа и возложение цветов к памятнику князя Петра и княгини Февронии.

28 июня этого года Президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому День семьи, любви и верности стал официальным праздником, о чем ранее сообщал «Татар-информ».