Возле мэрии в Набережных Челнах организован мемориал в память о погибших в Перми

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда

Возле мэрии в Набережных Челнах организован временный мемориал в память о погибших в Перми. Об этом в своем Instagram сообщила начальник Управления по связям с общественностью города Римма Мухаметзянова.

Спикер напомнила, что по инициативе мэра города Наиля Магдеева депутатским корпусом согласовано выделение 244 млн рублей из городского бюджета на оснащение образовательных объектов системами безопасности.

«На обеспечение антитеррористической защищенности образовательными учреждениями Набережных Челнов принимаются все необходимые меры: усилен пропускной режим, техническая защищенность», — говорится в сообщении.

Сегодня в Пермском вузе произошла стрельба. В результате нападения погибли восемь человек, еще 24 пострадали. Стрелявшим оказался 18-летний Тимур Бекмансуров. В Казани также организовали мемориал в память о погибших при стрельбе в Перми, о чем ранее сообщало агентство.