Возле Квартала юстиции в Казани хотят запустить троллейбусы с автономным ходом

Для транспортной доступности Квартала юстиции в Казани планируют запустить троллейбусы с автономным ходом. Об этом сообщил руководитель Государственного юридического бюро РТ Марс Фаткуллин на заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку.

«На дороге от нового зоопарка до выезда к танковому училищу положили асфальт, установили четыре остановочных павильона. В Казани автобусов не хватает, поэтому в исполкоме решили пустить троллейбусы. Примерно два–три там будут ходить. Вчера по этому вопросу разговаривал с заместителем руководителя исполкома, который отвечает за дороги и транспорт», – рассказал он.

По словам Фаткуллина, современные троллейбусы планируют запустить до 31 декабря. Территория, по которой они будут ходить, прилегает к Казанскому зооботсаду, Кварталу юстиции, Архангельскому кладбищу, Центру гребных видов спорта.

Квартал юстиции объединил службы, представляющие различные направления деятельности Министерства юстиции. Там горожане могут получить всю необходимую юридическую помощь.