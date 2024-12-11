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Возле Квартала юстиции в Казани хотят запустить троллейбусы с автономным ходом
Для транспортной доступности Квартала юстиции в Казани планируют запустить троллейбусы с автономным ходом. Об этом сообщил руководитель Государственного юридического бюро РТ Марс Фаткуллин на заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку.
«На дороге от нового зоопарка до выезда к танковому училищу положили асфальт, установили четыре остановочных павильона. В Казани автобусов не хватает, поэтому в исполкоме решили пустить троллейбусы. Примерно два–три там будут ходить. Вчера по этому вопросу разговаривал с заместителем руководителя исполкома, который отвечает за дороги и транспорт», – рассказал он.
По словам Фаткуллина, современные троллейбусы планируют запустить до 31 декабря. Территория, по которой они будут ходить, прилегает к Казанскому зооботсаду, Кварталу юстиции, Архангельскому кладбищу, Центру гребных видов спорта.
Квартал юстиции объединил службы, представляющие различные направления деятельности Министерства юстиции. Там горожане могут получить всю необходимую юридическую помощь.
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