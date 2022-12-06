Возле Госархива Татарстана в Лаишевском районе построят автобусную остановку

Возле нового здания Государственного архива Татарстана, расположенного в селе Столбище, появится автобусная остановка. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Предусматриваем строительство автобусной остановки возле Госархива в Лаишевском районе. Была просьба об установке остановки на автомобильной дороге. По этому вопросу мы двигаемся», — рассказал спикер.

В прошлом году Государственный архив Татарстана переехал из зданий, расположенных в Казани по улицам 8 Марта и Сибирский тракт, в помещение, которое находится в селе Столбище.

Общая площадь новых зданий достигает 23 697,2 кв. метра, площадь архивохранилищ – 14 648,48 кв. метра.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане хотят организовать железнодорожную остановку на маршруте электрички Казань — Аэропорт недалеко от Госархива.