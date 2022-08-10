На маршруте поезда Казань – Аэропорт планируется создание остановки возле Госархива

В Татарстане хотят организовать железнодорожную остановку на маршруте электрички Казань – Аэропорт недалеко от здания Государственного архива РТ в селе Столбище. Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя Госкомитета РТ по архивному делу Ильнур Шарипов.

«На прошлой неделе здесь были руководитель Горьковской железной дороги и министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана. Обсуждался вопрос организации остановки на железнодорожном пути. Предполагается, что такая остановка будет построена. Работники, а также те, кто желает сюда приехать, смогут из Казани напрямую добраться на электричке», – рассказал спикер.

Председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова добавила, что возле нового здания Госархива построят и автобусную остановку. «Сметно-проектную документацию сделали. К весне следующего года здесь будет и автобусная остановка», – отметила она.

В прошлом году Государственный архив Татарстана переехал из зданий, расположенных в Казани по улицам 8 Марта и Сибирский тракт, в новое здание, которое находится в селе Столбище.

Общая площадь новых зданий достигает 23 697,2 кв. метров, площадь архивохранилищ – 14 648,48 кв. метров. Общая площадь ранее занимаемых зданий составляла 16 096,3 кв. метров, а хранилищ в них – 9 861 кв. метр.