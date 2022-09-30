Возле Богоявленского храма в Тихих Горах Менделеевска появится дорога и парковка

Возле Богоявленского храма в Тихих Горах Менделеевского района Татарстана стартовали работы по асфальтированию подъездной дороги и парковочной зоны. Соответствующие поручения дал глава муниципалитета Радмир Беляев.

Работы проводятся в рамках республиканской программы «Муниципальный дорожный фонд». Общая площадь асфальтированного участка составит 750 кв. метров.

В конце июля в Тихих Горах стартовали работы по реконструкции купальни и обновлению территории родника «Святой ключ». Освященный родник расположен на склоне посередине между Богоявленским храмом и рекой Камой. Закрытая купальня из сруба между улицами Кирова и Карла Маркса была построена в 2011 году. На сегодняшний день она демонтирована, строители соорудили сруб из липы.

Кроме того, в Менделеевске продолжается ремонт дорог. Асфальтирование поврежденных участков ведется как ямочным ремонтом, так и методом асфальтирования.

Накануне техника работала на улицах Гора Революции и Ленина. Здесь произведут ремонт асфальтобетонного покрытия. Дорожники уже выполнили подготовительные работы. Общая площадь ремонта — 2,7 тыс. кв. метров. Также в текущем году по данной программе будет асфальтирована подъездная дорога к новой мечети «Хусаин».

«Дорожные работы планируется завершить до 15 октября. Лимит в этом году составил 10 млн рублей, будет благоустроено 35 тыс. кв. метров», — уточнили «Татар-информу» в администрации района.