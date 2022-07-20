В Тихих Горах Менделеевска началась реконструкция купальни и родника «Святой ключ»

На этой неделе в поселке Тихие Горы в Менделеевске начались работы по реконструкции купальни и обновлению территории родника «Святой ключ». Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

Освященный родник расположен на склоне посередине между Богоявленским храмом и рекой Камой. Закрытая купальня из сруба между улицами Кирова и Карла Маркса была построена в 2011 году. На сегодняшний день она демонтирована, строители сооружают сруб из липы.

Руководитель района Радмир Беляев, представители Управления капитального строительства и подрядной организации осмотрели купальню и родник. Они решили расширить постройку, поменять крышу, организовать входную группу, покрасить и освежить купель в целом, проложить дорожку из камня, обновить лестницу и перила на спуске.

«Реконструкцию объекта планируется завершить в течение месяца. Спонсорскую помощь оказал местный меценат», — уточнила «Татар-информу» пресс-секретарь администрации Анастасия Шишкина.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевске к юбилею города сдадут несколько важных объектов.