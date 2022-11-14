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Ру Тат
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Происшествия
14 ноября 2022  12:55
Павел Климчак

Возбуждено уголовное дело после смертельной аварии в Тукаевском районе РТ

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Уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух лиц, возбудили после смертельной аварии, которая произошла на трассе в Тукаевском районе, около села Ильбухтино.

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»

Напомним, по предварительным данным, водитель Great Wall на высокой скорости вылетел на встречку, где и столкнулся лоб в лоб с Nissan. В результате аварии погибли водитель и пассажир второй иномарки.

Как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, надзорное ведомство Набережных Челнов контролирует расследование дела.

#ДТП #Уголовное дело #Прокуратура
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