Возбуждено уголовное дело после смертельной аварии в Тукаевском районе РТ

Уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух лиц, возбудили после смертельной аварии, которая произошла на трассе в Тукаевском районе, около села Ильбухтино.

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»

Напомним, по предварительным данным, водитель Great Wall на высокой скорости вылетел на встречку, где и столкнулся лоб в лоб с Nissan. В результате аварии погибли водитель и пассажир второй иномарки.

Как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, надзорное ведомство Набережных Челнов контролирует расследование дела.