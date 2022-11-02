news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
2 ноября 2022  08:09
Павел Климчак

Рано утром в Тукаевском районе столкнулись две легковушки, два человека погибли

news_top_970_100

Сегодня в седьмом часу утра на трассе в Тукаевском районе, около села Ильбухтино, столкнулись две легковушки. Судя по фото, произошло столкновение лоб в лоб – обе машины получили серьезные повреждения передней части корпуса.

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»

В результате ДТП погибли два человека – они оказались зажаты в салоне легковушки. Еще двое пострадали.

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»

«В Nissan ехали три человека – водитель и два пассажира сзади. Водитель и один из пассажиров погибли. Второй пассажир доставлен в БСМП. Водителя внедорожника также госпитализировали в тяжелом состоянии», – сообщил «Татар-информу» собственный корреспондент из Набережных Челнов.

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»

 

#ДТП
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100