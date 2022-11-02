Рано утром в Тукаевском районе столкнулись две легковушки, два человека погибли

Сегодня в седьмом часу утра на трассе в Тукаевском районе, около села Ильбухтино, столкнулись две легковушки. Судя по фото, произошло столкновение лоб в лоб – обе машины получили серьезные повреждения передней части корпуса.

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»

В результате ДТП погибли два человека – они оказались зажаты в салоне легковушки. Еще двое пострадали.

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»

«В Nissan ехали три человека – водитель и два пассажира сзади. Водитель и один из пассажиров погибли. Второй пассажир доставлен в БСМП. Водителя внедорожника также госпитализировали в тяжелом состоянии», – сообщил «Татар-информу» собственный корреспондент из Набережных Челнов.