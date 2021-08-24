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Ру Тат
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24 августа 2021  13:01
Полина Шевчук

Возбуждено уголовное дело после гибели годовалого мальчика в Челнах

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Как полагает следствие, мама и старший брат ребенка отошли в другую комнату. В этот момент малыш забрался на диван, с него на подоконник и облокотился на москитную сетку, которая не выдержала веса мальчика.

«По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности», – пояснил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня утром в Челнах из окна квартиры на 11-м этаже выпал годовалый мальчик. От полученных травм ребенок скончался.
 

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