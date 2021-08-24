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24 августа 2021  12:39
Полина Шевчук

В Челнах годовалый мальчик погиб, выпав из окна квартиры

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В Челнах годовалый мальчик погиб, выпав из окна квартиры

Трагедия произошла сегодня около одиннадцати часов утра в доме № 4/10 в Новом городе.

Описание

Фото: © Прокуратура РТ

Как рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, предварительно установлено, что годовалый мальчик забрался на подоконник, облокотился на москитную секту и выпал из окна 11 этажа.

Описание

Фото: © Прокуратура РТ

Ребенка с травмами госпитализировали в БСМП, где он скончался.

Описание

Фото: ©Прокуратура РТ 

«На место происшествия выехала заместитель прокурора города Эльвира Тимирова. Обстоятельства случившегося выясняются», – уточнил Галиев.

Описание

Фото: © Прокуратура РТ


 

#Прокуратура РТ #погиб ребенок #ребенок выпал из окна
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