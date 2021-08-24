В Челнах годовалый мальчик погиб, выпав из окна квартиры
Трагедия произошла сегодня около одиннадцати часов утра в доме № 4/10 в Новом городе.
Как рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, предварительно установлено, что годовалый мальчик забрался на подоконник, облокотился на москитную секту и выпал из окна 11 этажа.
Ребенка с травмами госпитализировали в БСМП, где он скончался.
«На место происшествия выехала заместитель прокурора города Эльвира Тимирова. Обстоятельства случившегося выясняются», – уточнил Галиев.