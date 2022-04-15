Возбуждено уголовное дело после ДТП, в котором сбили 8-летнего мальчика на самокате

После того, как в Нижнекамске на проспекте Мира 18-летний водитель «Лады» 14-ой модели сбил 8-летнего мальчика на самокате на зебре, возбудили уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее «Татар-информ» сообщал об этой аварии: ребенок ехал через дорогу на самокате на красный свет, когда его сбил автомобиль. У мальчика диагностированы кома второй степени, травмы головы, ушиб головного мозга, а также переломы костей таза, бедра и сочетанная травма.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося, расследование дела продолжается. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.