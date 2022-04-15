В Нижнекамске мальчик на самокате попал под колеса авто, он в коме

Серьезное ДТП произошло накануне около половины четвертого дня напротив дома №109 по проспекту Мира в Нижнекамске.

Как рассказали «Татар-информу» в отделе пропаганды Госавтоинспекции Нижнекамска, 8-летний мальчик на самокате, по предварительным данным, пересекал дорогу на запрещающий сигнал светофора, когда его сбила «Лада».

Фото: отдел пропаганды Госавтоинспекции Нижнекамска

Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу. У мальчика диагностированы кома второй степени, травмы головы, ушиб головного мозга, а также переломы костей таза, бедра и сочетанная травма.

Фото: отдел пропаганды Госавтоинспекции Нижнекамска

«Уважаемые родители, беседуйте со своими детьми о соблюдении правил безопасности на дороге, необходимо научить своих детей слезать с велосипеда и самоката прежде чем переходить дорогу! Безопасность ваших детей в ваших руках», – напомнили в ГИБДД.