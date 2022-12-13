Возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом и грузовиком, в котором пострадала девочка

После ДТП с автобусом и грузовиком в Высокой Горе, в котором пострадала 11-летняя девочка, возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что на выезде из Высокой Горы столкнулись автобус и грузовик. В результате аварии, по словам очевидцев, пострадали три человека, в том числе ребенок.