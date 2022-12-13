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Ру Тат
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Происшествия
13 декабря 2022  16:31
Павел Климчак

В районе Высокой Горы столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие

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В районе Высокой Горы столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие

Авария произошла на выезде из Высокой Горы в направлении Дербышек, в районе моста-развязки на трассу М7. Здесь столкнулись автобус и большегруз.

Фото: очевидцы

Судя по фото, в результате столкновения у автобуса серьезно повредилась боковая часть корпуса.

Фото: очевидцы

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы случившегося, в результате ДТП пострадали три человека, в том числе один ребенок. Подробности аварии, а также более точная информация о пострадавших уточняется.

#ДТП
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