В районе Высокой Горы столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие

Авария произошла на выезде из Высокой Горы в направлении Дербышек, в районе моста-развязки на трассу М7. Здесь столкнулись автобус и большегруз.

Фото: очевидцы

Судя по фото, в результате столкновения у автобуса серьезно повредилась боковая часть корпуса.

Фото: очевидцы

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы случившегося, в результате ДТП пострадали три человека, в том числе один ребенок. Подробности аварии, а также более точная информация о пострадавших уточняется.