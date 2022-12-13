В районе Высокой Горы столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие
Авария произошла на выезде из Высокой Горы в направлении Дербышек, в районе моста-развязки на трассу М7. Здесь столкнулись автобус и большегруз.
Судя по фото, в результате столкновения у автобуса серьезно повредилась боковая часть корпуса.
Как сообщили «Татар-информу» очевидцы случившегося, в результате ДТП пострадали три человека, в том числе один ребенок. Подробности аварии, а также более точная информация о пострадавших уточняется.