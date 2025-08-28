news_header_top
Происшествия 28 августа 2025 11:55

Возбудили уголовное дело на мужчину, который приставал к маленьким девочкам в Казани

Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который приставал к маленьким девочкам в одном из дворов Казани. О результатах расследования и установленных обстоятельствах доложат главе СК России Александру Бастрыкину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Следственными органами СК России по Республике Татарстан по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на иные действия сексуального характера», – говорится в заявлении ведомства.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина заводит разговор с девочками 8 и 11 лет около подъезда одного из домов на улице Бигичева. На записи хорошо слышно, как он спрашивает у детей, не хотят ли они поесть. А после этого предлагает прогуляться втроем.

