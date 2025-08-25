Полицейские ищут мужчину, который приставал к маленьким девочкам в одном из дворов Казани

В социальных сетях появилось видео, на котором мужчина заводит разговор с маленькими девочками около подъезда одного из домов на улице Бегичева в Казани.

На записи хорошо слышно, как он спрашивает у детей, не хотят ли они поесть. А после этого предлагает прогуляться втроем.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, в настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.