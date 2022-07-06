Возбудили уголовное дело на мать из Казани, которая избивала 10-летнюю дочь

После появления информации о том, что в Казани мать избивает 10-летнюю дочь, возбудили уголовное дело по статье «Истязание».

Прокуратура Советского района изъяла материалы дела и передала для дальнейшего расследования в следком. Расследование взято на контроль в аппарате надзорного ведомства, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что прокуратура проверяет информацию, что в Казани мать избивает 10-летнюю дочь.