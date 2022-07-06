Прокуратура проверяет информацию о том, что в Казани мать избивает 10-летнюю дочь

В социальных сетях появилась информация о том, что жительница Казани регулярно избивает 10-летнюю дочь, выставляет ее в легкой одежде в холодный подъезд дома, заклеивает рот скотчем и всячески издевается над ней.

Фото: соцсети

Суд установил место проживания девочки именно у матери. На днях отец ребенка заехал за ним и увидел очередные следы побоев: синяки и ушибы.

Фото: соцсети

Как сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, надзорное ведомство Казани проверяет данную информацию. Прокуратура также проверит работу органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних и примет меры реагирования.