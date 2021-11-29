Возбудили дело после того, как двое пьяных казанцев ударили водителя автобуса «розочкой»

Следком возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство» после того, как двое молодых людей ударили водителя автобуса «розочкой» в Казани.

По предварительным данным, двое приятелей отказывались оплачивать проезд, после чего начали приставать к пассажирам. Затем водитель автобуса вывел их на улицу, где один из них ударил мужчину «розочкой» в грудь. После этого злоумышленники скрылись.

Расследование дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в Казани двое пьяных приятелей ударили водителя автобуса «розочкой» в грудь.