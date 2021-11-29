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Ру Тат
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Происшествия
29 ноября 2021  09:07
Павел Климчак

В Казани двое пьяных приятелей ударили водителя автобуса «розочкой» в грудь

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Инцидент произошел накануне вечером, двое пьяных молодых людей отказались платить за проезд в автобусе и на остановке Вахитова стали драться с кондуктором.

«Водитель увидел это, остановил автобус, попытался сгладить конфликт, один из нападавших разбил бутылку и ударил "розочкой" водителя в грудь, после чего они скрылись», – сообщил ИА «Татар-информ» председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

На место происшествия вызвали сотрудников полиции.

#Водитель автобуса #конфликт с кондуктором #пьяные пассажиры
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