В Казани двое пьяных приятелей ударили водителя автобуса «розочкой» в грудь

Инцидент произошел накануне вечером, двое пьяных молодых людей отказались платить за проезд в автобусе и на остановке Вахитова стали драться с кондуктором.

«Водитель увидел это, остановил автобус, попытался сгладить конфликт, один из нападавших разбил бутылку и ударил "розочкой" водителя в грудь, после чего они скрылись», – сообщил ИА «Татар-информ» председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

На место происшествия вызвали сотрудников полиции.