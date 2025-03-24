Экс-глава КирМоса о деталях обвинения: «Возбудили дело, чтобы отнять имущество»

Защита экс-главы Кировского и Московского районов Сергея Миронова утверждает, что уголовное дело на Сергея завели без оснований. Все это, по версии защиты, было сделано только для того, чтобы собрать доказательства для удовлетворения гражданского иска против Миронова об изъятии его имущества. Гражданский иск сейчас рассматривает Верховный суд.





Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Никаких претензий со стороны администрации к экс-главе КирМоса нет»

Советский суд Казани выслушал сегодня представителей пострадавших по делу экс-главы КирМоса, Сергея Миронова. На процесс сегодня пришли представители администрации Кировского и Московского районов и МУП «ДРЭУ Кировского района».

Выяснилось, что ни одна из потерпевших организаций не подавала гражданские иски на возмещение ущерба. Ущерб, якобы нанесенный действиями Сергея Миронова, считали следователи. По версии обвинения, Миронов должен потерпевшим 2,6 млн рублей по истории с зарплатой. Напомним, экс-главу КирМоса обвиняют в фиктивном трудоустройстве своего водителя и его родственников в МУП «ДРЭУ Кировского района».

«Никаких претензий со стороны администрации нет. Администрация к вопросу ущерба не приходила. Не считает, что был причинен ущерб, так как контракты были выполнены в полном объеме», – рассказала суду начальник юридического отдела администрации Кировского и Московского районов Александра Рябинкина.

Несмотря на то, что организации не считали убытки, и на то, что сторона защиты не признает вину ни по одному из эпизодов, часть из суммы в 2,6 млн рублей уже выплачена. Мать Сергея Миронова выплатила 1 млн 667 тыс. рублей в счет ущерба.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Перепланировку делали не Мироновы»

Кроме того, на сегодняшнем заседании высказалась сторона защиты, рассказав о своем отношении к предъявленному обвинению. Защита полагает – дело сфабриковано, чтобы найти доказательства для другого дела, гражданского.

«В апреле 2023 года заместителем прокурора республики Заикой был подан гражданский иск об изъятии недвижимости Миронова и его родственников. Вплоть до сегодня иск не рассмотрен, и мы полагаем, что целью для возбуждения этого уголовного дела стала необходимость сбора доказательств по тому, гражданскому делу. Проще говоря, законной цели возбудить это дело не было», – рассказал адвокат Рамиль Ахметгалиев.

Адвокат напомнил об еще одном эпизоде в деле – исходя из него, Миронов, пользуясь своими полномочиями, помог в незаконной перепланировке трех нежилых помещений. Помещения объединили в одно, а после сдали в аренду магазину. Помещения на тот момент принадлежали его матери.

«Еще в 2019 году Кировский районный суд рассматривал гражданское дело в связи с этими работами по перепланировке. Кировский суд еще в 2019 году установил, что никакие строительные нормы не нарушались. Выполненные работы не создают угрозы для жизни и здоровья граждан. Проводились две судебные экспертизы, получено заключение Роспотребнадзора. Кроме того, суд установил, что перепланировкой занимался магазин ‘’Пятерочка’’, а не Миронова и уж тем более не Миронов», – рассказал Рамиль Ахметгалиев.