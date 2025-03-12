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Происшествия 12 марта 2025 15:22

«Не признаю вину ни по одному эпизоду»: экс-глава КирМоса предстал перед судом

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Сегодня в Казани стартовал суд по делу экс-главы Кировского и Московского районов Сергея Миронова. На заседании ему предъявили обвинение, с которым Миронов не согласился.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Я не признаю вину ни по одному из эпизодов», – заявил он журналистам после заседания.

Перед началом процесса экс-глава КирМоса попросил передать ему костыль. Оказалось, что после перенесенной коронавирусной инфекции у него развилось серьезное заболевание тазобедренного сустава, затрудняющее передвижение. Миронов заявил, что нуждается в операции.

«Мне тяжело подниматься. После коронавируса у меня развился остеонекроз тазобедренного сустава. Сейчас нужна операция, замена суставов», – рассказал он.

В итоге суд разрешил ему отвечать на вопросы и обращаться к суду сидя.

На заседании также стало известно, что Миронов воспитывает четверых несовершеннолетних детей в возрасте от четырех до одиннадцати лет.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Интересы Миронова сегодня в суде представляли три адвоката: Рамиль Ахметгалиев, Николай Соколов и Тимур Табакчи. Сторона обвинения также была представлена командой из трех государственных обвинителей: Айрат Ибрагимов, Светлана Белова и Лилия Суркова.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Обвинение зачитал прокурор Айрат Ибрагимов. Сергей Миронов обвиняется в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями, в его деле четыре эпизода.

Первые два касаются невыплаты водителю за переработки. Следствие полагает, что вместо премии Миронов фиктивно устроил родственников водителя в МУП «ДРЭУ», где они получали зарплату. Ущерб оценивается в 2,6 млн рублей.

Последний эпизод связан с незаконным согласованием перепланировки трех нежилых помещений, принадлежавших матери Миронова. После объединения трех помещений в одно пространство его арендовала крупная сеть продуктовых магазинов.

#суд #Уголовное дело #сергей миронов
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