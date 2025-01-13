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ВОЗ: угрозы пандемии метапневмовирусной инфекции в мире нет
Угрозы пандемии метапневмовирусной инфекции в мире сейчас нет, ситуация не требует объявления чрезвычайного положения в сфере общественного здравоохранения. Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после телефонного разговора с гендиректором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом.
«В настоящее время нет угрозы возникновения какой-либо чрезвычайной ситуации в области глобального здравоохранения. Вирус, о котором так много говорят в СМИ, хорошо известен экспертам ВОЗ, он уже несколько раз появлялся в подобной форме, обычно в зимние периоды», – передает его слова ТАСС.
В последнее время в Венгрии наблюдается небольшой всплеск случаев заболевания гриппом и острыми респираторными инфекциями, однако эксперты связывают это с обычным сезонным характером таких болезней.
Китайские медики ранее сообщили о росте числа случаев острых респираторных заболеваний в зимний период. Государственная комиссия по здравоохранению КНР отметила, что основными возбудителями этих заболеваний являются вирусы гриппа и метапневмовирус.
В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риска распространения метапневмовируса в России нет.
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