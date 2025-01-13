ВОЗ: угрозы пандемии метапневмовирусной инфекции в мире нет

Угрозы пандемии метапневмовирусной инфекции в мире сейчас нет, ситуация не требует объявления чрезвычайного положения в сфере общественного здравоохранения. Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после телефонного разговора с гендиректором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом.

«В настоящее время нет угрозы возникновения какой-либо чрезвычайной ситуации в области глобального здравоохранения. Вирус, о котором так много говорят в СМИ, хорошо известен экспертам ВОЗ, он уже несколько раз появлялся в подобной форме, обычно в зимние периоды», – передает его слова ТАСС.

В последнее время в Венгрии наблюдается небольшой всплеск случаев заболевания гриппом и острыми респираторными инфекциями, однако эксперты связывают это с обычным сезонным характером таких болезней.

Китайские медики ранее сообщили о росте числа случаев острых респираторных заболеваний в зимний период. Государственная комиссия по здравоохранению КНР отметила, что основными возбудителями этих заболеваний являются вирусы гриппа и метапневмовирус.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риска распространения метапневмовируса в России нет.