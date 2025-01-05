В Китае зафиксировали вспышку метапневмовируса человека

В Китае зарегистрирована вспышка метапневмовируса человека. Анализ респираторных образцов, собранных в медицинских учреждениях с 23 по 29 декабря, выявил наличие вируса гриппа, метапневмовируса человека и риновируса. Об этом сообщает Управление по контролю и профилактике заболеваний Китая.

Согласно исследованию, острые респираторные инфекции продолжают быстро распространяться по стране. Особенно отмечается рост заболеваемости метапневмовирусом среди детей до 14 лет, особенно в северных регионах.

Метапневмовирус человека (hMPV) – это вирус, который вызывает респираторные заболевания у людей. Основные симптомы заражения метапневмовирусом включают: кашель, насморк, повышение температуры тела, боль в горле, одышку. У некоторых пациентов инфекция может протекать тяжело, особенно у маленьких детей, пожилых людей и лиц с ослабленной иммунной системой. В таких случаях могут развиваться осложнения, такие как пневмония или бронхит.