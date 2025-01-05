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В Китае зафиксировали вспышку метапневмовируса человека
В Китае зарегистрирована вспышка метапневмовируса человека. Анализ респираторных образцов, собранных в медицинских учреждениях с 23 по 29 декабря, выявил наличие вируса гриппа, метапневмовируса человека и риновируса. Об этом сообщает Управление по контролю и профилактике заболеваний Китая.
Согласно исследованию, острые респираторные инфекции продолжают быстро распространяться по стране. Особенно отмечается рост заболеваемости метапневмовирусом среди детей до 14 лет, особенно в северных регионах.
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