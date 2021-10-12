Интересна, но нужны исследования: ВОЗ оценил идею смешивания разных вакцин от Covid-19

Идея смешивания разных вакцин от Covid-19 интересна, но требуется больше данных, в том числе по препарату «Спутник V», заявила старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан, передает РИА Новости.

«Это снова область, в которой знания только развиваются, и это очень интересная концепция использования двух различных вакцинных платформ, чтобы попытаться стимулировать иммунную систему. Некоторые иммунологи считают, что это может быть хорошим подходом. Но опять же нам нужно увидеть реальные данные исследований», — сказала эксперт.

По ее словам, сейчас ВОЗ располагает только данными исследований применения вакцины AstraZeneca совместно с мРНК-вакцинами.

Однако, она отметила, организация в курсе подобных исследований для Sinovac и Sinopharm, после которых прививают мРНК-вакциной, а также комбо прививок «Спутник V» и AstraZeneca.

«Наша стратегическая консультативная группа заявляла, что если возникнет дефицит поставок и нужно будет дать вторую дозу человеку, то можно использовать другую вакцину, потому что до сих пор мы не наблюдали никаких серьезных или плохих последствий от этого, – предположила Сваминатан. – Так что в определенных ситуациях это может быть сделано, правительство может принять такое решение».

Научный сотрудник подчеркнула необходимость провести больше исследований на тему смешивания вакцин в разных странах, добавив, что с учетом опыта России, которая ввела около 90 млн доз вакцин, «было бы здорово увидеть также исследования в более долгосрочной перспективе».

Российский препарат «Спутник V» применяется более чем в 70 странах мира. Кроме «Спутника V» российский Минздрав зарегистрировал «ЭпиВакКорону», «КовиВак», «ЭвиВакКорону-Н», а также однокомпонентный «Спутник Лайт». Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал безопасность и эффективность отечественных вакцин от коронавируса.