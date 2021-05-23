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Ру Тат
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23 мая 2021  17:20

Новые штаммы коронавируса чаще приводят к смерти заболевших

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Новые штаммы коронавируса Covid-19 чаще выделенных ранее разновидностей патогена приводят к смерти заразившихся. Об этом сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин.

«Мы также имеем ряд мутаций, которые, к сожалению, повышают тяжесть течения коронавируса. Часть пациентов, которая заражается новыми вариантами, чаще умирает, чем от старых штаммов», — заявил эксперт в интервью телеканалу «Россия 1».

При этом Гущин подчеркнул, что лучшим способом защиты является вакцинация от Covid-19. Ранее Президент РФ Владимир Путин анонсировал запуск в гражданский оборот уже четвертой вакцины от коронавируса, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

#массовая вакцинация #коронавирус #Британский штамм
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