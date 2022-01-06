ВОЗ рассказала о ситуации с французским вариантом Covid-19

Вариантом коронавируса, выявленным во Франции, болеет менее 1% населения страны. Кроме того, он распространен не очень широко, рассказала эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове.

По ее словам, в ряде стран впервые мутация была обнаружена в сентябре 2021 года, а уже в ноябре попала под контроль ВОЗ. Позже данные были опубликованы группой французских исследователей.

«Это тот вариант, который мы отслеживаем, и мы дадим знать, если произойдут какие-либо изменения», — заявила специалист на брифинге.

Керхове добавила, что все имеющиеся вакцины эффективны против данной мутации коронавируса.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на юге Франции был обнаружен новый вариант коронавирусной инфекции — B.1.640.2.