ВОЗ: Процесс признания вакцин для всех одинаков, нельзя его ускорить

Процесс одобрения вакцин Всемирной организацией здравоохранения одинаков для всех стран, его нельзя как-либо «ускорить». Об этом в интервью «Известиям» рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

По словам специалиста, процесс зависит от множества факторов, в том числе скорости предоставления необходимых документов.

«Процесс EUL одинаков для всех вакцин, и сроки зависят от многих элементов, в том числе от того, насколько быстро компания сможет предоставить необходимые данные», — уверила Вуйнович.

Она отметила, что процесс EUL для российского препарата «Спутник V» возобновлен, так, уже подписаны необходимые юридические документы.

«ВОЗ получала документы в конце декабря и некоторые — в 2022 году. Вопрос о том, будет ли и когда будет проводиться проверка, а также то, что необходимо будет проверить, напрямую обсуждается между заявителем и штаб-квартирой ВОЗ», — заявила представитель ВОЗ в России, добавив, что не знает, когда эта оценка завершится.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что признание российских вакцин — это приоритетная задача, которая поможет в решении проблемы вакцинного неравенства.