ВОЗ: Если Россия подаст заявки, мы рассмотрим все ее вакцины против Covid-19

Всемирная организация здравоохранения настроена оптимистично в вопросе признания российской вакцины от Covid-19 «Спутник V». Ведется активная работа в данном направлении, сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По его словам, уже в этом месяце в Россию будет направлена новая инспекция, которая займется оценкой производства вакцины.

«Прямо сейчас в Москве действует миссия, работающая с национальными регулирующими органами. В феврале мы рассчитываем провести следующий инспекционный визит. Судя по всему, процесс возобновился. Некоторые процедуры еще остаются, но я достаточно оптимистичен по этому поводу, как и глава ВОЗ доктор Тедрос [Аданом Гебрейесус]», — цитирует его ТАСС.

Клюге подчеркнул, что признание российского препарата — это приоритетная задача для организации, которая поможет в решении проблемы неравного доступа к антиковидным препаратам. «Поэтому нам определенно нужно, чтобы „Спутник V“ был занесен в список рекомендованных ВОЗ препаратов для экстренного применения как можно скорее», — добавил специалист.

Он отметил, что если Россия отправит заявки, то будут рассмотрены любые созданные ей препараты.

«Нам определенно нужен как можно более широкий список вакцин, и мы приветствуем это. Я наслышан о „Спутнике Лайт“, используемом также в качестве бустерной вакцины, и других препаратах. Мы еще не получали заявок по этим вакцинам, но если получим, то сразу же их рассмотрим», — заявил Клюге, назвав возможности России в части создания препаратов феноменальными.