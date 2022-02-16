ВОЗ призывает Восточную Европу не отменять антиковидные меры

Странам восточной части Европы не следует отменять ограничения, связанные с коронавирусом. Об этом заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, сообщает ТАСС.

«В тревожной ситуации, когда мы столкнулись с мощной волной „омикрона“ на фоне широкой циркуляции варианта „дельта“ в восточной части региона, не время отменять меры, которые, как мы знаем, доказали свою эффективность в плане снижения распространения Covid-19», — отметил представитель организации.

В качестве самых надежных мер защиты Клюге упомянул ношение масок, хорошую вентиляцию помещений, использование экспресс-тестов для раннего выявления коронавируса, избегание тесных закрытых пространств и больших скоплений людей.

По данным ВОЗ, за последние две недели число случаев заражения коронавирусом в Восточной Европе выросло в два раза.

В последнее время некоторые страны, добившиеся высокого уровня вакцинации населения, начали заявлять о намерении отменить ограничения, связанные с пандемией.

В частности, в Германии снятие многих антиковидных мер планируется осуществить до 20 марта.