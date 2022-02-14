В Германии к 20 марта планируют снять многие ковидные ограничения

В Германии снятие многих ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, планируется осуществить до 20 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Bild.

«К календарному началу весны 20 марта 2022 года должны быть постепенно сняты далеко идущие ограничения на социальную, культурную и экономическую жизнь», — приводит издание цитату из документа, который будет рассмотрен канцлером ФРГ Олафом Шольцем 16 февраля.

Прежде всего будут разрешены встречи в группах до 20 человек (сегодня допускается участие десяти человек) для привитых и переболевших коронавирусом.

С 4 марта планируется снова открыть рестораны, кафе и отели для вакцинированных и переболевших, а также для граждан с отрицательными ПЦР-тестами. Также снова заработают клубы и дискотеки. Будут отменены ограничения на вход в торговые центры, участие в массовых культурных и спортивных мероприятиях.

Тем не менее ношение защитных масок в общественном транспорте останется обязательным.

В конце 2021 года власти Германии из-за распространения омикрон-штамма Covid-19 существенно ужесточили антиковидные меры по всей стране, что позволило достичь более высокого уровня вакцинации и предотвратить дальнейшее распространение коронавируса.