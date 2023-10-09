ВОЗ призвала всех не защищенных от COVID-19 и гриппа людей пройти вакцинацию

Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призывает всех людей, не защищенных от COVID-19 и гриппа, как можно скорее пройти вакцинацию, указано в пресс-релизе организации.

«Люди, которые остаются не защищенными как от COVID-19, так и от сезонного гриппа, особенно наиболее уязвимые и подверженные риску, должны принять любое предложение о вакцинации для предотвращения или смягчения последствий», – сказано в документе.

По данным организации, в зимнем сезоне 2022 года наблюдалась избыточная смертность из-за этих двух заболеваний, особенно среди очень молодых и очень старых людей.

В ВОЗ также отметили, что более 90% зарегистрированных случаев смерти от COVID-19 приходится на людей в возрасте 65 лет и старше. Организация уточняет, что в группы риска входят люди с сопутствующими заболеваниями, беременные женщины, люди с ослабленным иммунитетом и пожилые.