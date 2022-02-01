news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
1 февраля 2022  18:10

ВОЗ призвала страны отнестись с осторожностью к снятию ковидных ограничений

news_top_970_100

Необходимо соблюдать осторожность при снятии коронавирусных ограничений, так как многие страны еще не прошли пик заболеваемости. Об этом предупреждает глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

«Мы призываем к осторожности, потому что многие страны еще не прошли пик заражений „омикроном“, многие страны еще не достигли необходимого уровня вакцинации», — заявила на брифинге специалист.

При принятии такого решения, заявила она, страны должны ориентироваться на эпидобстановку и уровень вакцинации населения. Не стоит забывать, подчеркнула Керкхове, что на прошлой неделе в мире было выявлено 22 млн новых случаев Covid-19, львиная доля которых приходится на «омикрон».

Ранее экспертная группа ВОЗ предложила снять запреты на международные поездки, введенные из-за пандемии Covid-19. По их мнению, в период распространения «омикрона» эта мера уже не приносит пользы.

#коронавирус #омикрон #ВОЗ #ограничения
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное