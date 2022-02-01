ВОЗ призвала страны отнестись с осторожностью к снятию ковидных ограничений

Необходимо соблюдать осторожность при снятии коронавирусных ограничений, так как многие страны еще не прошли пик заболеваемости. Об этом предупреждает глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

«Мы призываем к осторожности, потому что многие страны еще не прошли пик заражений „омикроном“, многие страны еще не достигли необходимого уровня вакцинации», — заявила на брифинге специалист.

При принятии такого решения, заявила она, страны должны ориентироваться на эпидобстановку и уровень вакцинации населения. Не стоит забывать, подчеркнула Керкхове, что на прошлой неделе в мире было выявлено 22 млн новых случаев Covid-19, львиная доля которых приходится на «омикрон».

Ранее экспертная группа ВОЗ предложила снять запреты на международные поездки, введенные из-за пандемии Covid-19. По их мнению, в период распространения «омикрона» эта мера уже не приносит пользы.