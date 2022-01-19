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Ру Тат
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Здоровье
19 января 2022  23:44

ВОЗ рекомендовала снять запреты на международные поездки из-за Covid

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Введенные в мире запреты и ограничения на поездки по миру показали свою неэффективность в борьбе с коронавирусом. Основываясь на этом, комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации, связанной с Covid-19, порекомендовал странам снять или ослабить такие меры.

Эксперты подчеркнули, что транспортные ограничения вместо пользы приносят лишь экономический и социальный стресс.

«Провал рестрикций на поездки, введенных после обнаружения омикрон-варианта в целях ограничения международного распространения „омикрона“, говорит о неэффективности таких мер», — приводит текст заявления ТАСС.

Кроме того, они полагают, что требования об обязательном ношении маски и о сертификатах о вакцинации «должны быть основаны на оценке риска», не являясь при этом «финансовым бременем» для туристов. Также специалисты напомнили, что вакцины от коронавируса доступны не повсеместно, поэтому прививку нельзя брать за единственное условие для въезда на территорию страны.

В заявлении комитета также говорится, что в контексте международных поездок необходимо признавать вакцинацию всеми препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения.

#коронавирус #Туризм
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