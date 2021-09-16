ВОЗ приостановила одобрение российской вакцины «Спутник V»

Всемирная организация здравоохранения приостановила рассмотрение вопроса об одобрении российской вакцины от Covid-19 «Спутник V». Об этом со ссылкой на замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктора Жарбаса Барбоса сообщает РИА Новости.

«Что касается процесса одобрения вакцины „Спутник V“ для экстренного применения, то этот процесс приостановлен, потому что во время инспекции одной из фабрик, которая составляет часть производства „Спутника V“, не было обнаружено, что эта фабрика согласна с применением надлежащих практик производства», — заявил специалист.

Он уточнил, что процедура будет возобновлена после проведение ряда «нужных изменений», а также повторной проверки.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что Всемирная организация здравоохранения ожидает, когда Россия предоставит полный пакет документов по прививке, разработанной центром имени Н. Ф. Гамалеи.