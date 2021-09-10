ВОЗ ожидает полный пакет документов по «Спутнику V» для оценки вакцины

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает предъявления Россией полного пакета документов по вакцине от коронавируса «Спутник V», чтобы оценить ее. Об этом заявил специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш, сообщает ТАСС.

«Мы сейчас находимся на этапе, когда <…> ожидаем представления полного пакета документов от соответствующих структур», — отметил Бенеш на презентации итогового доклада Общеевропейской комиссии по вопросам здоровья и устойчивого развития, созданной под эгидой Европейского регионального бюро ВОЗ.

Специалист обратил внимание на то, что международная организация уделяет большое внимание оценке всех важных параметров.

«Очень важно, чтобы весь пакет документации, который касается таких параметров, как качество, безопасность, эффективность, был полностью подготовлен, а также были представлены соответствующие заключения и рекомендации», — заметил он.

Ранее Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность вакцинации от Covid-19 и отмечал высокую эффективность и безопасность российских препаратов от коронавируса. Во время «Прямой линии» он рассказал, что привился отечественной вакциной «Спутник-V».