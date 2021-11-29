ВОЗ: Переболевшие Covid-19 могут заразиться «омикрон»-штаммом

Ранее перенесшие коронавирусную инфекцию подвержены повышенному риску заражения новой разновидностью Covid-19 — штаммом «омикрон». Об этом со ссылкой на заявление ВОЗ сообщает РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения подчеркнула, что более подробные сведения станут известны в ближайшее время. Отмечается, что существующие тест-системы способны обнаруживать данный штамм.

Ранее организация признала новую южноафриканскую разновидность вируса вызывающей беспокойство. Ученые полагают, что вирус с таким большим количеством мутаций мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом, в том числе больного ВИЧ.