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Здоровье
29 ноября 2021  09:20

ВОЗ: Переболевшие Covid-19 могут заразиться «омикрон»-штаммом

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Ранее перенесшие коронавирусную инфекцию подвержены повышенному риску заражения новой разновидностью Covid-19 — штаммом «омикрон». Об этом со ссылкой на заявление ВОЗ сообщает РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения подчеркнула, что более подробные сведения станут известны в ближайшее время. Отмечается, что существующие тест-системы способны обнаруживать данный штамм.

Ранее организация признала новую южноафриканскую разновидность вируса вызывающей беспокойство. Ученые полагают, что вирус с таким большим количеством мутаций мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом, в том числе больного ВИЧ.

#заражение #Коронавирус
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