ВОЗ оценила вероятность заражения оспой обезьян через пищу

Посещение супермаркета или потребление обычной пищи не приведут заражению оспой обезьян. В настоящее время не подтвердилось ни одного случая передачи заболевания через пищевые продукты, подчеркнул руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

«В настоящее время нет абсолютно никаких доказательств того, что обычное потребление нормальной пищи, посещение супермаркета, покупка продуктов питания каким-либо образом связаны с риском заражения оспой обезьян», — приводит его слова РИА Новости.

Специалист отметил, что оспа обезьян, как правило, передается половым путем, однако ВОЗ исследует возможность ее распространения другими способами.

В ВОЗ уточнили, что в мире насчитывается уже 9,2 тыс. случаев оспы обезьян. Напомним, ранее стало известно о первом заражении вирусной инфекцией в России.