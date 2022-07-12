В России подтвержден первый случай оспы обезьян

В России зафиксирован первый случай оспы обезьян. Заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося в страну из поездки по странам Европы, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По информации санитарного ведомства, заболевание протекает в легкой форме, угрозы для жизни пациента нет. «Заболевший изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля», — уточнили в пресс-службе.

Круг контактов инфицированного после возвращения в Россию был ограничен, в квартире он проживал один. Все контактные лица установлены и находятся под медицинским наблюдением. «В случае подтверждения диагноза им будет оказана вся необходимая медпомощь», — заверили в Роспотребнадзоре.

Оспа обезьян — это редкая инфекция, проявляющаяся лихорадкой, головной болью, увеличением лимфатических узлов, ознобом и истощением. Со временем на лице и разных частях тела появляется заметная сыпь.

Чаще всего оспой обезьян страдают жители Африки. Распространяться за пределами этого континента заболевание начало этой весной. К 11 июля в 59 неэндемичных странах и территориях было выявлено более 9 тыс. случаев инфицирования. При этом во Всемирной организации здравоохранения полагают, что вспышка оспы обезьян всё же не разрастется до масштабов пандемии Covid-19.