news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
14 декабря 2021  22:46

ВОЗ: Омикрон-штамм Covid-19 выявлен в 77 странах мира

news_top_970_100

Новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» выявлен в большинстве стран мира. Об этом со ссылкой на гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса сообщает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время о выявлении случаев заражения заявили 77 стран.

«Реальность заключается в том, что „омикрон“, скорее всего, есть в большинстве стран, даже если его еще не выявили. „Омикрон“ распространяется с такой скоростью, которую мы не наблюдали в других вариантах», — подчеркнул руководитель организации на брифинге.

Напомним, в России подтвердились 16 случаев заражения новым штаммом коронавируса. 
 

#коронавирус #омикрон #ВОЗ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное