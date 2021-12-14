ВОЗ: Омикрон-штамм Covid-19 выявлен в 77 странах мира

Новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» выявлен в большинстве стран мира. Об этом со ссылкой на гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса сообщает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время о выявлении случаев заражения заявили 77 стран.

«Реальность заключается в том, что „омикрон“, скорее всего, есть в большинстве стран, даже если его еще не выявили. „Омикрон“ распространяется с такой скоростью, которую мы не наблюдали в других вариантах», — подчеркнул руководитель организации на брифинге.

Напомним, в России подтвердились 16 случаев заражения новым штаммом коронавируса.

