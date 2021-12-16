ВОЗ может одобрить «Спутник V» в первом квартале 2022 года

В I квартале 2022 года российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения. Об этом заявил руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в интервью телеканалу RT.

Глава ведомства отметил, что сфера здравоохранения должна оставаться вне всякой политики и страна происхождения вакцины не должна играть решающей роли при принятии решения о допуске препарата.

«Я разделяю оптимизм Президента РФ Владимира Путина, что ВОЗ в ближайшее время включит „Спутник V“ в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения (Emergency Use Listing, EUL), в октябре этого года соответствующие документы были подписаны РФПИ. В I квартале следующего года будет последующее одобрение со стороны головного офиса ВОЗ после получения досье, которое будет направлено до конца года», — пояснил Клюге.

Ранее в женевском штабе ВОЗ сообщили, что дата посещения России экспертами организации для изучения заявки на регистрацию вакцины «Спутник V» еще не назначена.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что российскую вакцину не признают из-за бюрократических препятствий.